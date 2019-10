Bank Millennium oczekuje kosztów ryzyka w wys. 60 pb w kolejnych kwartałach



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że w IV kwartale br. i w 2020 roku koszt ryzyka będzie sięgał ok. 60 punktów bazowych. Wynik z odsetek w IV kw. będzie porównywalny do osiągniętego w III kw. - podobnie jak marża odsetkowa netto, która będzie w ostatnim kwartale tego roku oscylować wokół poziomu 3% (2,99% w III kw. ), poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

"Dotychczas mówiliśmy o 50-60 punktach bazowych. Po 9 miesiącach mamy 61 pb, co jest konsekwencją zmiany struktury portfela kredytowego. Jeden efekt jest arytmetyczny, ale druga rzecz to fakt, że stosujemy własną metodologię do portfela Euro Banku. Dostosowujemy modele i w trzecim i czwartym kwartale są one pod wpływem efektów tej akwizycji. Uważamy, że 60 punktów bazowych to będzie nowy punkt referencyjny" - powiedział Bicho podczas konferencji prasowej.

Dodał, że wzrost udziału pożyczek gotówkowych w portfelu kredytowym w wyniku akwizycji Euro Banku spowodował wzrost marży odsetkowej netto - w III kw. wyniosła ona 2,99% wobec 2,78% kwartał wcześniej. Po 9 miesiącach 2019 r. marża odsetkowa netto wyniosła 2,78% wobec 2,58% rok wcześniej.

"W przyszłym kwartale będziemy bliżsi poziomowi 3% dzięki zmianie struktury portfela kredytowego" - powiedział wiceprezes.

Według niego, wynik odsetkowy netto w IV kw. nie powinien odbiegać od tego, który bank zanotował w III kw.

"Wynik z odsetek został zmniejszony o 21 mln zł w stosunku do tego, co byłoby, gdybyśmy nie mieli tych korekt [dot. zwrotu części prowizji w zw. z wyrokiem TSUE]. Nadal nie mamy pełnej jasności co do kwot, które powinny być zwrócone. Uważamy, że w IV kw to się wyjaśni, a korekta dla III kw. jest właściwa, jeśli chodzi o wynik z odsetek. Sądzimy, że w IV kw. wynik z odsetek powinien być niższy, ale nie powinien być istotnie inny niż wynik w III kw." - powiedział Bicho.

Wynik odsetkowy wyniósł 705,2 mln zł w III kw. i był o 20,7% wyższy w ujęciu kwartalnym.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

