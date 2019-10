"W zeszłym tygodniu kurs EUR/PLN dotarł do pierwszego wsparcia około poziomu 4,27 i po lekkiej korekcie w górę ponownie jesteśmy w jego pobliżu. Do ponownego umocnienia złotego do euro przyczyniły się informacje o zaakceptowaniu przez UE27 wniosku o elastyczne przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 r. W tym tygodniu ważnym wydarzeniem jest środowa decyzja Fed ws. stóp procentowych. Spodziewamy się obniżki o 25 pb, ale - naszym zdaniem - będzie to ostatnia taka decyzja w tym dostosowawczym cyklu obniżek" - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander Banku Marcin Sulewski.

Jego zdaniem, do czasu podjęcia przez Fed decyzji i wypowiedzi prezesa Fed, które zostaną opublikowane w środę wieczorem, kurs EUR/PLN może utrzymywać się w pobliżu 4,27.

"Wydźwięk wypowiedzi prezesa Fed może skłaniać do realizacji zysków na ostatniej aprecjacji złotego, ponieważ nie jest wykluczone, że będzie to ostatnia obniżka w najbliższych kwartałach, co może umocnić dolara, który ostatnio był pod presją. Jednocześnie w takim scenariuszu możliwe jest osłabienie złotego" - dodał.

RYNEK DŁUGU

W poniedziałek rentowności krajowych obligacji skarbowych poszły w górę, a najmocniej na długim końcu krzywej.

"Rentowności w poniedziałek rano rosły pod wpływem spadku awersji do ryzyka, po wspomnianej już pozytywnej informacji o brexicie. W tym tygodniu nie widać perspektyw do spadków dochodowości. Dobre ubiegłotygodniowe dane makro z Niemiec oraz możliwy komunikat Fed o wstrzymaniu serii obniżek stóp procentowych w USA, mogą sprawić, że pojawi się presja na wzrost rentowności" - powiedział Marcin Sulewski.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,854 proc., a niemieckich -0,324 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 15.48 9.20 15.17 EUR/PLN 4,2730 4,2815 4,2779 USD/PLN 3,8526 3,8594 3,8527 CHF/PLN 3,8689 3,8780 3,8829 EUR/USD 1,1091 1,1094 1,1104 DS1021 1,47 1,47 1,46 PS1024 1,75 1,71 1,71 DS1029 2,02 2,01 1,97

(PAP Biznes)