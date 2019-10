BSC Drukarnia Opakowań ma umowę na opakowania dla Havi o wartości do 64 mln zł



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - BSC Drukarnia Opakowań podpisała umowę z Havi Global Solutions Europe na produkcję i dostarczanie opakowań na potrzeby klientów Havi, podała spółka. Maksymalna wartość dwuletniej umowy to 64 mln zł.

Umowa obowiązywać będzie przez 2 lata, od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r., podano w komunikacie.

Spółka zrewidowała szacunki obrotów z Havi, wskazując, że obecnie szacuje, że globalna, maksymalna wartość przedmiotu umowy, w przypadku zrealizowania maksymalnej ilości zamówienia, w okresie pierwszych dwóch lat wyniesie ok. 64 mln zł (tym samym emitent szacuje roczny wzrost obrotów z klientem na poziomie ok. 15% względem rocznej sprzedaży w 2018 roku), podano także.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

