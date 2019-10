Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,05 proc., do 27.076,01 pkt.

S&P 500 spadł 0,08 proc. i wyniósł 3.036,87 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,59 proc., do 8.276,85 pkt.

Inwestorzy analizują napływające wyniki spółek, gdyż w USA trwa sezon publikacji raportów za trzeci kwartał.

Akcje producenta żywności wegetariańskiej Beyond Meat spadały około 20 proc. – analitycy Jefferies, Wells Fargo i JPMorgan obniżyli cenę docelową dla akcji spółki, powołując się ma raport finansowy spółki, wskazujący na wzrost konkurencji i wyższe koszty operacyjne.

Notowania firmy dostarczającej posiłki GrubHub szły w dół o 43 proc. – firma podała w raporcie kwartalnym, że przychody w trzecim kwartale wyniosły 322,1 mln USD wobec oczekiwanych 330 mln dolarów.

Xerox zwyżkował 13 proc. – producent sprzętu biurowego podał w raporcie za trzeci kwartał, że jego skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,08 USD. Analitycy spodziewali się 86 centów.

GM rósł 5 proc. Skorygowany zysk na akcję General Motors w trzecim kwartale wyniósł 1,72 USD. Rynek oczekiwał 1,29 USD.

Merck zyskiwał 3 proc. – koncern farmaceutyczny odnotował skorygowany zysk na akcję 1,51 USD w trzecim kwartale, przebijając konsensus w wysokości 1,24 USD na akcję. Przychody również przekroczyły prognozy.

Pfizer szedł w górę o 2,5 proc. po tym, jak podał, że skorygowany zysk na akcję wyniósł 75 centów. Oczekiwano 62 centy.

Akcje Tesli spadały 2,5 proc. – analitycy Roth obniżyli rekomendację dla akcji spółki do „sprzedaj” z „neutralnie”

Notowania Alphabet spadały 1,5 proc. Spółka-matka Google podała, że zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 10,12 USD wobec prognozowanych 12,42 USD.

"W ostatnich kilku tygodniach mamy do czynienia ze spadkiem niepewności. Jednakże, prawdziwym zagrożeniem jest to, że za wzrostami na rynkach akcji może nie stać polepszenie sytuacji w gospodarce" - powiedziała Sue Trinh, strateg ds. globalnej makroekonomii w Manulife.

Rynki oczekują, że w środę Fed ogłosi trzecią z rzędu obniżkę stóp procentowych. Z kontraktów na stopę fed funds wynika, że obecnie możliwość obniżki stóp procentowych o 25 pb na najbliższym posiedzeniu Fedu wynosi 94 proc.

Analitycy zgodnie oczekują obniżki w środę, ale są podzieleni ws. kolejnych ewentualnych ruchów banku centralnego.

"Oczekujemy, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym tygodniu i być może w przyszłym roku, jako zabezpieczenie przed szerokim spowolnieniem gospodarczym na świecie” - powiedział główny strateg BlackRock Scott Thiel.

"Nie sądzę, by członkowie FOMC zostawili otwarte drzwi do kolejnej obniżki w 2019 r. lub na początku 2020 r., ponieważ może to po prostu sprawić, że rynki przyjmą, iż za każdym razem, gdy pojawi się obawa o wystąpienie recesji, to nastąpi obniżka stóp procentowych” – ocenił David Madden, analityk w CMC Markets.

Agencja Reutera podała we wtorek, powołując się na źródła w Białym Domu, że data podpisania negocjowanej wstępnej umowy handlowej między USA a Chinami jest nadal „płynna”.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałek, że spodziewa się podpisania wstępnej umowy handlowej podczas Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Santiago w dniach 11-17 listopada.

Biuro Przedstawiciela Handlowego USA podało w poniedziałek wieczorem, że Stany Zjednoczone rozważają rozszerzenie zwolnień z ceł na chińskie towary o wartości 34 mld USD, ponieważ oba kraje dążą do zawarcia umowy handlowej. Zwolnienia na ponad tysiąc chińskich produktów wygasają w grudniu.

Republikański senator Marc Rubio poinformował w poniedziałek, że złoży międzypartyjny projekt ustawy, która zablokuje możliwość inwestowania w chińskie aktywa państwowemu funduszowi emerytalnemu. (PAP Biznes)