"Chcemy rozpocząć szeroką dyskusję na temat możliwości zmaksymalizowania wkładu polskiej gospodarki w rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej tak, aby udział krajowych wytwórców był na możliwie wysokim poziomie" – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie ministerstwa.

Jak podało też ME, w trakcie rozmów wiceminister energii Krzysztof Kubów przypomniał, że zgodnie z projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. morska energetyka wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego Polski już w połowie przyszłej dekady, a do 2040 r. na morzu ma być zainstalowanych nawet do 10 GW mocy wiatrowych.

"Realizacja tych założeń będzie wymagała od wszystkich uczestników tego rynku dużego zaangażowania. Mówimy o inwestycjach rzędu 100 miliardów złotych w perspektywie 2040 r." – wskazał Kubów. Jego zdaniem, środki te z pewnością staną się kołem zamachowym Polskiej gospodarki i przyczynią się do jej dalszej transformacji w kierunku gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach.

Minister Tchórzewski również wyraził nadzieję, że rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej pozwoli na powstanie przemysłu, który w przyszłości będzie również w stanie zwiększać swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych. "Doświadczenia innych państw, w tym Wielkiej Brytanii oraz Danii, wyraźnie pokazują, iż morska energetyka wiatrowa może stać się nie tylko istotnym elementem systemu elektroenergetycznego w Polsce, ale również istotną gałęzią gospodarki" – podsumował.

Jak podkreśliło ME, spotkanie było realizacją zapowiedzi ministerstwa w obszarze rozwoju offshore oraz rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie.(PAP)