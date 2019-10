Mennica Polska liczy na ok. 500 przekazań mieszkań w 2020 r.



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Mennica Polska liczy, że w przyszłym roku przekaże ok. 500 mieszkań, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki.

"Działalność deweloperska pod kątem P&L-u [rachunku zysków i strat] w tym roku jest 'smutną' działalnością. Wydajemy, a nic nie zarabiamy. Budujemy, dokładamy, nawet podpisujemy umowy deweloperskie - czyli wpływa do nas cash - a w P&L-u pustki. To spowodowane jest naszą tzw. ustawą przewłaszczeniową. Nie jesteśmy w stanie skutecznie przenosić żadnych mieszkań na bazie podpisywania aktów notarialnych na żadnego właściciela, dlatego, że nie jesteśmy w stanie pozyskać z żadnego urzędu zaświadczenia o przekształceniu wieczystego na własność" - powiedział Zambrzycki podczas konferencji prasowej.

"W przyszłym roku uważamy, że będzie lepiej. Kończymy dwie realizacje - Mennica Residence II - to jest prawie 350 mieszkań - oraz pierwszą realizację w Bulwarach Praskich - to ok. 150 mieszkań. Czyli ok. 500 mieszkań będzie wystawionych jednorazowo na podpisywanie aktów notarialnych. My w naszym budżetowaniu zakładamy, że całość będzie rozpoznana w przyszłym roku, pod warunkiem, że zaczniemy dostawać zaświadczenia" - kontynuował prezes.

Poinformował także, że w tym roku spółka liczy na przekazanie kilkunastu lokali w I etapie Mennica Residence.

"W tym roku może się udać kilkanaście [przekazań] w Mennica Residence I. To jest sprzedaż na kilkanaście milionów złotych, na dobrej marży" - podsumował.

W komunikacie poświęconym wynikom za pierwsze trzy kwartały br. spółka podała, że w swoim segmencie deweloperskim, zgodnie z cyklem realizacji projektów, nie odnotowała w tym okresie sprzedaży ostatecznej. W omawianym okresie realizowane były przedsięwzięcia Mennica Residence II oraz Bulwary Praskie (pierwszy budynek), z których przychody ze sprzedaży w rachunku wyników będą odzwierciedlane w kolejnych okresach. Nakłady na realizację wspomnianych projektów, wpływające na wzrost poziomu zapasów w analizowanym okresie, będą wykazywane w obrębie zapasów jako produkcja w toku do momentu podpisania końcowych umów sprzedaży lokali w formie aktów notarialnych.

W projekcie Bulwary Praskie w styczniu br. spółka otrzymała warunki zabudowy dla terenu o powierzchni 12 ha. Aktualnie trwa procedowanie wniosków o pozwolenie na budowę dla kolejnych pięciu kwartałów. Oddanie budynku S1 (142 mieszkania), gdzie w toku są prace instalacyjne i wykończeniowe, jest planowane na I kwartał 2020 r. Do końca września br. podpisano 103 umowy deweloperskie i przedwstępne, co stanowi 73% wszystkich mieszkań (na koniec II kwartału br. było podpisanych 62 umów deweloperskich, co stanowiło 44% wszystkich mieszkań). Potencjalna powierzchnia mieszkaniowa to 200 tys. m2. Do tego drugie tyle zajmą dwa biznesparki (każdy po 100 tys. m2).

W projekcie Mennica Residence II do końca września podpisano 334 umowy deweloperskie i przedwstępne, co stanowi 98% wszystkich mieszkań. Aktualnie są prowadzone roboty związane z wykonaniem elewacji budynku oraz prace wykończeniowe wewnątrz, podano także w komunikacie.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

