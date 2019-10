MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w XI



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zorganizuje dwa przetargi zamiany obligacji skarbowych w przyszłym miesiącu: 7 i 21 listopada, podał resort. W przyszłym miesiącu nie są planowane przetargi sprzedaży obligacji skarbowych ani bonów skarbowych.

Na obu przetargach resort będzie chciał sprzedać obligacje serii: OK0722 / PS1024 / WZ0525/ DS1029 / WZ1129 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ. Resort podał, że podczas planowanych przetargów odkupywane będą papiery następujących serii: WZ0120, PS0420, OK0720, DS1020.

"Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku określonych w projekcie ustawy budżetowej, wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany, wynosi ok. 28%. Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec października ukształtował się na poziomie ok. 55 mld zł" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży papierów skarbowych na listopad.

Obydwa przetargi planowane do przeprowadzenia w tym miesiącu będą przetargami zamiany.

"We wrześniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,9 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 2,0 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych o 1,7 mld zł. Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 2,8 mld zł"" - dodał Nowak.

(ISBnews)