GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań ze strategii rynku kapitałowego



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, poinformował prezes Marek Dietl.

"Nasz dział strategii przygotowuje harmonogram wdrażania tego, co jest po naszej stronie [w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego]. W kwestii promowania ładu korporacyjnego wśród spółek, co nakłada na GPW nowa strategia, mamy zbiór dobrych praktyk, czy komitet opiniujący. Uważam, że podejście w tym zakresie powinno być nie od strony kar, ale nagród (szczególnie dla firm chociażby szanujących mniejszościowych akcjonariuszy) i, oczywiście, zwracania uwagi na ewidentne naruszenia" - powiedział Dietl podczas konferencji prasowej.

Dodał, że "najbliżej mu" do modelu nadawania ratingów ładu korporacyjnego dla spółek.

"Koresponduje to z WIG-ESG. Zainteresowanie nim wśród inwestorów jest duże i spółki tego indeksu będą przyciągać kapitał. Czujemy, że rating powinien być nadawany poza nami bo sami jesteśmy spółką giełdową" - stwierdził prezes GPW.

Według jego słów, decyzje w tej kwestii będą podjęte w najbliższych miesiącach.

Zaznaczył ponadto, że zarząd GPW koncentruje działania na wielu obszarach biznesowych. Wprowadza szereg rozwiązań, dotyczących podstawowej działalności, adresowanych do emitentów i inwestorów.

"Wśród najważniejszych w tym roku było m.in. uruchomienie Giełdowego Programu Pokrycia Analitycznego dla 40 emitentów, wprowadzenie ETF-ów na mWIG40, start Akademii GPW Growth, wprowadzenie indeksu WIG-ESG, czy rozpoczęcie programu crowdfundingowego dla branży maklerskiej. O konkurencyjności giełd decydują rozwiązania technologiczne, dlatego zdecydowaliśmy m.in. o budowie własnej platformy transakcyjnej, czy systemu GPW Data bazującego na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Trwają też prace nad startem giełdowego rynku rolnego. Jestem przekonany, że bodźcem do rozwoju giełdy i rynku kapitałowego będzie wdrożenie przyjętej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Nasze giełdowe inicjatywy strategiczne dobrze wpisują się w założenia SRRK" - wymienił Dietl.

Podczas konferencji stwierdził, że przychody z inicjatyw strategicznych już się pojawiają, gdyż dostają one dofinansowanie, łącznie ponad 40 mln zł, co Dietl określił jako znaczące przy skali GPW.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)