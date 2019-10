Jeszcze przed przyjęciem rezolucji pisał, że śledztwo ws. impeachmentu ma negatywny wpływ na giełdy. Wzywał też do przeczytania transkryptu jego rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"To przykry dzień, bo nikt nie dostaje się do Kongresu USA, by doprowadzić do impeachmentu prezydenta" - mówiła z kolei przed czwartkowym głosowaniem demokratyczna szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

