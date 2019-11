Noobz from Poland liczy na debiut na NewConnect na przełomie roku



Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Noobz from Poland złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect, podała spółka. Chce zadebiutować na przełomie roku. Na początku przyszłego roku studio zapowiada także premierę strategicznego symulatora bitew - "Total Tank Simulator" (TTS) w wersji PC.

"Ostatnie miesiące były dla nas czasem wytężonej pracy zarówno nad produkcją 'Total Tank Simulator' w wersji na PC, ale także nad kilkoma innymi projektami z przeznaczeniem na konsolę Nintendo Switch. Wraz z ich rozwojem, konsekwentnie budowaliśmy nasz zespół, który liczy obecnie piętnaście osób. W najbliższych miesiącach chcemy dołączyć do grona spółek notowanych, ostateczna data będzie zależała od przebiegu procedury zatwierdzenia dokumentu informacyjnego na giełdzie, który właśnie złożyliśmy" - powiedział prezes Jarosław Kotowski, cytowany w komunikacie.

W lipcu ubiegłego roku Noobz from Poland przeprowadziło prywatną emisję akcji, w ramach której pozyskało 1,65 mln zł. Spółka nie wyklucza zorganizowania jeszcze jednej emisji, która zostanie przeprowadzona do końca 2019 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowy projekt, którego rozpoczęcie planowane jest pod koniec listopada obecnego roku. W I kwartale 2020 roku swoją premierę ma mieć również Total Tank Simulator (TTS) w wersji na PC. Jest to oparty na fizyce strategiczny symulator bitew, osadzony w realiach II wojny światowej.

"Na przełomie czerwca i lipca 2019 roku udało nam się pozyskać wydawcę do naszej produkcji. Jest to duży zachodni podmiot notowany na giełdzie, który ma przedstawicielstwa na całym świecie, a nasza współpraca zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku. Stworzyliśmy łącznie pięć wersji demo gry - na pierwsze cztery, na które gracze zostawiali nam maila, aby otrzymać demo, zarejestrowało się prawie 200 tysięcy osób. Piąta wersja demo była dostępna na platformie Steam. Obecnie materiały dotyczące 'Total Tank Simulator' mają już 35 mln wyświetleń na YouTube, a trzeba pamiętać, że do premiery zostało jeszcze kilka miesięcy" - skomentował Kotowski.

Celem studia jest tworzenie gier o światowym zasięgu przy stosunkowo niskich nakładach na produkcję i ich cyfrowa dystrybucja poprzez platformy takie, jak Steam, ale również portowanie ich na pozostałe wiodące platformy.

"Pomimo, że premiera naszej gry zaplanowana jest na przyszły rok, to pierwsze przychody z jej tytułu osiągniemy w 2019 r. - wynika to naszej umowy z dystrybutorem. Planujemy w czwartym kwartale premiery mniejszych tytułów na Nintendo Switch" - podsumował prezes.

Noobz from Poland obok swojej głównej działalności - produkcji gier na PC - pracuje również nad kilkoma produkcjami na Nintendo Switch. Z informacji podanych przez spółkę wynika, że dwie z nich są już gotowe. Spółka wraz w wydawcą nie ogłosiła jeszcze dokładnych dat ich premier.

Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". Premiera strategicznego symulatora bitew osadzonego w realiach II wojny światowej planowana jest w pierwszych miesiącach 2020 roku. W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. giełdowa firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners.

(ISBnews)