Vivid Games stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games stawia na dalszą dywersyfikację modelu biznesowego, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.

"Dodajemy nowe kanały, platformy, dywersyfikujemy nasz model biznesowy. Rozwój portfolio odbywa się w kierunkach: nowe gry i platformy; optymalizacja metryk gier z portfolio (zwiększanie przychodu na użytkownika, marketing bezpośredni - kampanie); wykorzystanie nadal sporego potencjału 'Real Boxing'" - powiedział Kościelny podczas spotkania z dziennikarzami.

Niedawno spółka przeprowadziła premierę gry "Zombie Blast" - największego swojego tytułu w tym roku.

"Metryki to jeszcze zbyt świeży temat, ale jesteśmy zadowoleni z tej premiery. Jest dość szeroko featurowana, ma pokrycie w najważniejszych dla nas krajach, wysokie oceny i dość sporą liczba pobrań" - skomentował prezes.

Podkreślił, że III kwartał spółka zakończyła pierwszy raz od dłuższego czasu na plusie.

"W kolejnych kwartałach zakładamy dalsze wzrosty sprzedaży przy lekkim spadku kosztów. Uważamy, że w IV kw. będziemy w stanie wygenerować ok. 3,5 mln zł przychodów, a w 2020 roku osiągniemy 60% wzrostu przychodów i 3 mln zysku netto na dynamicznie rosnącym portfolio gier" - wskazał Kościelny.

Vivid Games zaprezentował prognozę finansową na lata 2019-2020 dla danych skonsolidowanych gdzie przychody ze sprzedaży za 2019 rok mają wynieść 11 592,07 tys. zł, a wynik netto za 2019 rok: 238,63 tys. zł. Z kolei przychody ze sprzedaży za 2020 rok zakładane są na 19 036,22 tys. zł, a wynik netto za 2020 rok: 3 052,41 tys. zł.

W IV kwartale spółka łącznie przeprowadzi 7 premier, w tym po nowe 2 gry mobilne w XI i XII oraz kolejne na Switch. W 2020 roku średniomiesięcznie ma pojawiać się 1 nowa gra casual, jak również zakładane są 2-3 gry midcore. Ponadto pojawi się ok. 8 wersji gier na Switch, część tytułów trafi także na PC. Spółka niebawem zaprezentuje mapę drogową nowych premier na początek 2020.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

