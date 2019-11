PHN: Marina Office w Gdyni otrzymała pozwolenie na budowę



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Marina Office, kompleks biurowy położony w nadmorskiej części Gdyni, którego inwestorem jest Polski Holding Nieruchomości (PHN), otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę, podała spółka. Rozpoczęcie budowy planowane jest w

pierwszym kwartale 2020 r.

"Marina Office będzie składała się z trzech niezależnych pięciokondygnacyjnych budynków biurowych o całkowitej powierzchni najmu około 27 tys. m2. Na czterech kondygnacjach powstanie blisko 24 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz ponad 3 tys. m2 powierzchni handlowej na parterach, gdzie znajdą się m.in. restauracje, kawiarnie i inne lokale usługowe. W podziemnej części budynków powstanie parking dla 241 samochodów oraz 15 miejsc z możliwością ładowania samochodów elektrycznych" - czytamy w komunikacie.

Pomiędzy budynkami powstanie patio, które będzie miejscem ogólnodostępnym - z przejścia przez patio będą mogli korzystać zarówno

najemcy, jak i mieszkańcy Gdyni, dodano.

"Uruchamiamy kolejne projekty biurowe. Naszą największą inwestycją w realizacji pozostaje stołeczna SkySawa, jednak to nie koniec naszych planów inwestycyjnych na ten rok. Właśnie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla Mariny Office w Gdyni, dla której planujemy wybrać generalnego wykonawcę jeszcze w tym roku. Przełom 2019 r. i 2020 r. to czas kiedy, zamierzamy rozpocząć także dwie kolejne inwestycje biurowe w Warszawie - Intraco Prime oraz biurowiec przy al. Prymasa Tysiąclecia 83. Już na wiosnę przyszłego roku cztery nasze projekty komercyjne będą w trakcie realizacji" - powiedział prezes PHN Marcin Mazurek, cytowany w komunikacie.

Architektonicznym wyróżnikiem Mariny Office będzie plac przed kompleksem, który będzie pełnił funkcję ogólnodostępnego skweru miejskiego. Uzupełni go mała architektura: zieleń miejska, ławki, kompozycje wodne oraz latarnie. W ramach placu powstanie kilka stref, m.in. strefa wypoczynku, aktywnego relaksu latem i lodowisko zimą. W weekendy na placu miejskim możliwa będzie również organizacja targów warzywnych, zdrowej żywności czy jarmarków świątecznych, jak również - dzięki planowanej scenie - imprez masowych i koncertów, podano również.

Przyszli najemcy Mariny Office skorzystają z autobusów i trolejbusów zatrzymujących się w pobliżu inwestycji. Spacer na Skwer Kościuszki zajmie 10 minut, a na Dworzec Główny w Gdyni będzie można dotrzeć pieszo w ciągu 20 minut. Droga samochodem na Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku zajmie około 30 minut. W budynkach powstanie także parking rowerowy dla jednośladów. Kompleks Marina Office zaprojektowany został zgodnie z najnowszymi trendami i będzie certyfikowany w systemie BREEM na poziomie Very Good, podsumowano.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)