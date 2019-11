Alior Bank: W oddziałach powstały iKioski uczące korzystania z e-bankowości



Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - We wszystkich oddziałach Alior Banku powstały iKioski - specjalne miejsca dla klientów, którzy z pomocą bankiera chcą wypróbować bankowość internetową, po raz pierwszy się do niej zalogować i poznać jej możliwości, podał bank.

"Nasi klienci coraz chętniej korzystają z możliwości, jakie dają bankowość internetowa i aplikacja mobilna. W ciągu roku liczba użytkowników aplikacji naszego banku wzrosła o 80%. Z bankowości internetowej z kolei może już korzystać prawie 3 mln naszych klientów" - powiedział dyrektor zarządzający w Pionie Sprzedaży Klienta Indywidualnego Marek Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Aby ułatwić pierwszy zdalny kontakt z bankiem, w oddziałach Alior Banku powstały specjalne wydzielone miejsca, gdzie znajduje się tablet z dostępem do sieci. To na nim - z pomocą bankiera - klient może wypróbować bankowość internetową. Może zalogować się do niej i od razu skorzystać, np. wykonując przelew, podano również.

"Dostępność nowych technologii, a przede wszystkim szybkie tempo wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informatycznych na rynku finansowym zmieniły zachowania naszych klientów. Tym samym inne są ich oczekiwania w zakresie obsługi w oddziałach Alior Banku. Nasze analizy wskazują jednoznacznie, że pomimo zmian rynkowych jest grupa, która nadal oczekuje dostępności oddziału oraz bezpośredniego kontaktu z pracownikami banku. Stąd pomysł, by udostępnić klientom dostęp do sieci i urządzeń mobilnych od razu w oddziale, gdzie mogą skorzystać z pomocy bankiera" - dodał dyrektor Departamentu Sprzedaży Segment Klienta Indywidualnego Tomasz Gilowski.

Każdy, kto przyjdzie do oddziału Alior Banku, może też nauczyć się korzystania z aplikacji mobilnej. Bankierzy mają smartfony z zainstalowaną demonstracyjną wersją aplikacji, by móc pokazać, jak ona działa, wskazano.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)