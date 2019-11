Według najnowszych badań, coraz więcej Polaków - już ponad 50 proc. - chce kupować produkty ekologiczne, jednak najlepiej bez konieczności dopłacania do metki "eko". Zdaniem Henryka Kwapisza oznacza to, że odbiorca końcowy dojrzał do tego, by wybierać produkty "zielone".

KWAPISZ: DLA MŁODYCH PRACOWNIKÓW IMPERATYW EKOLOGICZNY TO OCZYWISTOŚĆ

Kwapisz wskazał również na liczne zalety wdrożenia rozwiązań ekologicznych do biznesu: "Ograniczenie zużycia wody o np. 22 proc. oznacza, że płacimy mniej za wodę, to samo dotyczy emisji CO2 - jeśli emitujemy go mniej, to również zużywamy mniej energii". Podkreślił również wagę deklaracji środowiskowych, czyli informowania o tym, jak na środowisko wpływa dany produkt przez cały cykl swojego życia.

"W ten sposób łatwiej znaleźć wiarygodnych partnerów". Podkreślił także, że młodzi specjaliści, których poszukuje firma traktują sprawy ekologii zupełnie inaczej: zwracają na nie uwagę i często kierują się nimi przy różnego typu wyborach.