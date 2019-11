Klabater chce odkupić prawa do wydanej przez siebie gry Heliborne



Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Klabater rozpoczął negocjacje z JetCatGames w sprawie uzyskania praw do gry Heliborne, podała spółka.

Tytuł łączy w sobie elementy sieciowych strzelanin oraz zręcznościowego symulatora śmigłowca. Gra we wczesnym dostępie trafiła na

rynek w lutym 2016 roku, pełna wersja dostępna jest od października 2017. Do tej pory sprzedało się blisko 90 tys. kopii podstawowej gry oraz blisko 100 tys. dodatków do gry (DLC). Wishlista użytkowników zainteresowanych nabyciem tytułu wynosi 130 tys. Wydawcą Heliborne jest

Klabater, poinformowano.

"W 2017 roku podjęliśmy się wydania Heliborne, symulacyjnej gry helikopterowej, która wymaga od gracza zręczności oraz dobrego rozeznania w prowadzeniu działań w nowoczesnym teatrze wojny. Już wtedy dostrzegliśmy w propozycji JetCatGames duży potencjał i widzimy go nadal, dlatego podjęliśmy rozmowy, aby odkupić od studia prawa do IP. Mamy konkretny plan na rozwój tej marki, który

zakłada m.in. pracę nad kolejną częścią gry oraz plan dodatków do serii, przede wszystkim zaś wprowadzanie nowych, realnie istniejących helikopterów dostępnych w grze, jak również przeniesienie tytułu na konsole obecnej i przyszłej generacji. Będziemy na bieżąco informowali rynek o postępach negocjacji" - powiedział członek zarządu Klabater Michał Gembicki, cytowany w komunikacie.

Klabater to wydawca i producent gier założony przez CDP Sp. z o.o. Spółka notowana jest na NewConnect.

(ISBnews)