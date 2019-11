Mogą być one kontynuacją zamieszek, do których doszło w Katalonii po wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Skazał on 9 separatystów na kary od 9 do 13 lat więzienia za podburzanie w związku z organizacją regionalnego referendum niepodległościowego w 2017 r.

Werdykt ogłoszony 14 października br. niemal natychmiast doprowadził do eskalacji przemocy na ulicach katalońskich miast. Manifestanci domagający się uwolnienia skazanych separatystów starli się z policją. Rannych zostało ponad 650 osób. Blisko połowa z nich to policjanci i żandarmi.

Według informacji, które uzyskał dziennik “La Razon” w hiszpańskim MSW, wzmocnienie obecności funkcjonariuszy w katalońskich komisjach wyborczych wynika z obawy o możliwość zakłócenia niedzielnego głosowania przez radykalnych separatystów. W czwartkowym wydaniu gazeta twierdzi, iż próby wywołania chaosu mogą pojawić się już w sobotę.

MSW do pilnowania przebiegu katalońskiego głosowania skierowało 2500 funkcjonariuszy hiszpańskiej policji krajowej (Policia Nacional) i 1000 żandarmów (Guardia Civil). Dodatkowym wsparciem dla nich ma być też kilka tysięcy członków oddziałów katalońskiej policji, tzw. Mossos d'Esquadra.

Siły policyjne mają być gotowe już w sobotę, w związku z wezwaniem separatystów przez platformę internetową Tsunami Democratic do organizowania w Katalonii protestów przed wyborami.

W apelu opublikowanym na stronie internetowej kierownictwo tej separatystycznej organizacji wezwało do przygotowywania “pokojowych manifestacji na placach miejskich w całym kraju w sobotę pomiędzy 16.00 a 22.00”.

Choć masowe protesty w Katalonii osłabły pod koniec października, a hiszpańskie MSW wycofało z regionu część skierowanych tam wcześniej sił, to władze w Madrycie deklarują gotowość wysłania dodatkowych oddziałów w razie wystąpienia ponownych zamieszek.

Dotychczas MSW w Madrycie nie ujawniło dokładnej liczby funkcjonariuszy skierowanych w październiku do tłumienia zamieszek w Katalonii. Lokalne media szacują, że mogło być ich tam łącznie ponad 3000.

Z Walencji Marcin Zatyka (PAP)