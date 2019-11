Resort Klimatu, który obejmie Michał Kurtyka, zostanie wydzielone z Ministerstwa Środowiska. Kurtyka to były wiceminister energii oraz środowiska, pełnomocnik rządu ds. prezydencji COP 24.

Michał Kurtyka karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu. W kwietniu 2018 roku został powołany na stanowisko Pełnomocnika rządu ds. Prezydencji COP 24, czyli szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W tym samym roku objął stanowisko wiceministra środowiska. Wcześniej, w 2016 r. Kurtyka został sekretarzem stanu w Ministerstwie Energii, gdzie był odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Nowy resort - Ministerstwo Zarządzania Funduszami - obejmie także Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dotychczas Jarosińska-Jedynak była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Na to stanowisko została powołana 29 listopada 2018 r. Do jej kompetencji należało m.in. wdrażanie funduszy unijnych na innowacje (Program Inteligentny Rozwój), cyfryzację (Program Polska Cyfrowa) i kapitał ludzki (Program Wiedza Edukacja Rozwój). Nadzorowała również program Dostępność Plus. Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości.

Tadeusz Kościński w nowym rządzie Morawieckiego zostanie ministrem finansów. Kościński od lipca br. jest wiceministrem finansów, poprzednio - od stycznia 2018 r. - był wiceministrem w resorcie przedsiębiorczości i technologii, a wcześniej, od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r., był wiceministrem rozwoju.

W resorcie finansów Kościński odpowiadał za politykę podatkową państwa, zaś w MPiT za działania wzmacniające ekspansję zagraniczną polskich firm, za wzrost inwestycji, rozwijanie gospodarki cyfrowej i upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Był też odpowiedzialny za promocję gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz kształtowanie i realizację zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi.

Zanim trafił do administracji, przez całą karierę zawodową Kościński był związany z sektorem bankowym. Od 1997 roku pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim i Banku Pomorskim, a także w dwóch bankach w Londynie.

Marlena Maląg przejmie kierownictwo w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Maląg od grudnia 2018 r. pełni funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przez wiele lat była związana z oświatą. Pracowała jako nauczycielka, w latach 1999-2011 była dyrektorem Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 2011-2012 była naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 r. - zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

W latach 2002-2006 była radną miejską Ostrowa Wielkopolskiego. Następnie - do 2016 - radną powiatu ostrowskiego; była także wicestarostą. Od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r. była wicewojewodą wielkopolskim. W wyborach samorządowych w 2018 r. zdobyła mandat radnej sejmiku wielkopolskiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych Maląg została wybrana z listy PiS do Sejmu z okręgu kaliskiego. Uzyskała 25,7 tys. głosów.