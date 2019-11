Turcja zaczęła odsyłać do krajów ojczystych schwytanych bojowników IS

Źródło: PAP

Turcja deportowała do USA zagranicznego bojownika i wkrótce odeśle siedmiu innych do Niemiec - powiadomił w poniedziałek rzecznik MSW Turcji. Wcześniej tureckie media podały, że Ankara zaczęła odsyłać do państw pochodzenia schwytanych dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS).