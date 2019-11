Przywódcy omawiali też planowany szczyt czwórki normandzkiej poświęcony sytuacji na wschodniej Ukrainie, w którym udział miałyby wziąć Francja, Niemcy, Rosja i sama Ukraina; nie podano jednak daty tego spotkania.

Służby prasowe Kremla poinformowały również, że Merkel i Putin wspierają plan wprowadzenia bezwarunkowego zawieszenia broni w Libii.

Według Reutera Moskwa myśli o międzynarodowym spotkaniu w sprawie konfliktu na wschodniej Ukrainie, ponieważ 1 października doszło do przełomu w rosyjsko-ukraińskich negocjacjach, co - jak pisze agencja - prawdopodobnie otworzyło drogę do zaaranżowania pierwszego od trzech lat czterostronnego szczytu pokojowego.

Doradca Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział wcześniej w poniedziałek: "taki szczyt może mieć miejsce, jak sądzę, w tym roku". Przywódcy Francji, Niemiec, Rosji i Ukrainy spotkali się ostatnio w tzw. formacie Normandzkim w październiku 2016 roku.

