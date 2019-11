Hiszpania: Parlament Katalonii zatwierdził ustawę w sprawie dążenia do secesji

Źródło: PAP

Regionalny parlament Katalonii zatwierdził we wtorek ustawę, popierającą dążenie tego regionu do odłączenia się od Hiszpanii. Dokument stwierdza, że mieszkańcy Katalonii mają prawo do samostanowienia.