Konsorcjum Stali chce skupić do 448 413 akcji własnych po 26 zł za sztukę



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali planuje skupić nie więcej niż 448 413 własnych akcji w cenie 26 zł za sztukę, podała spółka.

"Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty zakupu akcji maksymalnie do 20 500 000 zł [...] z uwzględnieniem środków przeznaczonych przez emitenta na nabycie 317 072 [...] akcji własnych w ramach przeprowadzonego przez emitenta skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych emitenta opublikowanej przez emitenta [...] 23 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert zbycia akcji własnych spółki.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 18 listopada 2019 roku, a zakończy 21 listopada 2019 roku, podano także.

Przewidywany dzień nabycia akcji spółki w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi 25 listopada 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Millennium Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, podsumowano.

Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)