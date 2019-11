MedApp przygotowuje się do wejścia na rynki skandynawskie



Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - MedApp podpisał list intencyjny z Glocal Health AB - szwedzkim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych działającym w krajach skandynawskich, podała spółka. Dzięki współpracy ze szwedzkim dystrybutorem MedApp będzie mógł rozpocząć działalność komercyjną na rynkach skandynawskich.

"Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym etapem drogi do nawiązania współpracy z Glocal Health. Kolejny etap to rozmowy, których celem będzie ustalenie warunków rozliczeń, modelu sprzedaży oraz dostosowanie naszych produktów do skandynawskiego rynku zdrowia. Do krajów, w których działa Glocal Health, trafiłyby nasze rozwiązania diagnostyczne wykorzystujące CarnaLife System. Wstępnie nasz potencjalny kontrahent jest również zainteresowany dystrybucją rozwiązania do obrazowania 3D, czyli CarnaLife Holo. Chcemy, aby jak najwięcej rozwiązań MedAppu było oferowanych na rynkach skandynawskich. Będziemy do tego dążyć w trakcie ustalania warunków współpracy" - skomentował prezes MedApp Mateusz Kierepka, cytowany w komunikacie.

Glocal Health AB to firma dystrybucyjna działająca na rynku szwedzkim. Spółka zajmuje się świadczeniem usług w zakresie badań klinicznych, mobilnych klinik dla pacjentów, mammografii, dializ oraz mobilnego rezonansu magnetycznego. Zgodnie z listem intencyjnym potencjalna współpraca MedAppu oraz Glocal Health ma dotyczyć dystrybucji rozwiązań opracowanych przez spółkę na terenie Szwecji, Norwegii oraz Danii, wskazano również.

"Kraje skandynawskie charakteryzują się służbą zdrowia na bardzo wysokim poziomie. Nowe technologie oraz rozwiązania telemedyczne są wykorzystywane w tych krajach na szeroką skalę. Według raportu Ken Research szwedzki rynek telemedyczny osiągnie w 2022 roku wartość 190 milionów euro i ma rosnąć średnio 12% rocznie. Bardzo duży wpływ na taki wzrost będzie miał rozwój diagnostyki domowej, która jest na wymienionych wcześniej rynkach coraz bardziej popularna. Widzimy w tym bardzo duży potencjał, dlatego chcemy jak najszybciej ustalić warunki współpracy oraz rozpocząć działalność komercyjną" - dodał Kierepka.

W przypadku nawiązania współpracy Glocal Health będzie kolejnym zagranicznym partnerem MedAppu. W kwietniu br. spółka podpisała umowę z firmą T Optimus, litewskim dystrybutorem sprzętu medycznego. Ponadto spółka zamierza wejść ze swoimi rozwiązaniami na rynki afrykańskie. Aktualnie prowadzone są rozmowy z kilkoma znaczącymi podmiotami z rynku kenijskiego, przypomniano.

MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)