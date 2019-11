Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". W efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zleciło naprawę kolektorów. Od minionej soboty ścieki płyną naprawionymi rurociągami. We wrześniu prezydent szacował wydatki na naprawę na 12-13 mln zł; umowa z Inżynierią Rzeszów z października na realizację tej inwestycji opiewała na 23 mln zł netto.

"W tej chwili wszystkie koszty, to jest 39 mln zł. (…) jeszcze trwają dodatkowe niewielkie naprawy: malowanie, zainstalowanie specjalnych krat. To powinno kosztować około 2–3 mln (zł – PAP)" – powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy podsumowując rok swoich rządów wskazał na pierwszym miejscu na inwestycje związane z ekologią. W tym kontekście wskazał m.in. na uprzywilejowanie w mieście środków masowej komunikacji. Podkreślił, że w tym roku oddano do użytku trzy nowe stacje II linii metra. "Mamy nadzieję, że już na początku przyszłego roku również będziemy oddawali kolejne stacje na Woli" - dodał. Zaznaczył, że zlecono także prace koncepcyjne dotyczące budowy III linii metra. "Jest olbrzymia szansa, że ta III linia wystartuje w tej kadencji" - wskazał.

Mówiąc o rozwoju komunikacji, Trzaskowski podkreślił, że miasto zamówiło 130 nowoczesnych autobusów elektrycznych oraz 213 nowych tramwajów niskopodłogowych. Dostawy autobusów solaris urbino 18 electric rozpoczną się w przyszłym roku. Podkreślił, że pojazdy będą przyjazne środowisku.

Prezydent stolicy zapowiedział również wprowadzenie ograniczeń ruchu samochodowego w centrum miasta m.in. poprzez rozszerzenie strefy płatnego parkowania oraz budowę parkingów "P+R" przy liniach kolejowych w kierunku Radomia i Legionowa.

Wśród osiągnięć Trzaskowski wymienił m.in. program budowy żłobków oraz wykupu miejsc w prywatnych placówkach. "Chcemy w ciągu najbliższych lat doprowadzić do rewolucji, tak, żeby każda osoba, która chce zostawić swoje dziecko w żłobku, miała na to szansę" - podkreślił.

Słów uznania prezydentowi Warszawy nie szczędzili podczas konferencji radni Koalicji Obywatelskiej. "Nasz prezydent jest prezydentem formatu, co najmniej, europejskiego. Jesteśmy również stolicą Polski i musimy mieć takiego prezydenta, z którego jesteśmy dumni" - podkreśliła przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska (KO).

Jeden z wiceprzewodniczących Rady Sławomir Potapowicz (KO) zaznaczył, że dobra współpraca między organem stanowiącym a organem wykonawczym jest bardzo istotna dla rozwoju miasta.