Movie Games wyda pięć symulatorów z portfolio Drago Entertainment w 2020 roku



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Movie Games zawarł umowę wydawniczą na pięć tytułów z portfolio spółki Drago Entertainment, której jest udziałowcem, podała spółka. Umowa obejmuje wydanie pełnych wersji produkcji na PC w 2020 roku i obejmuje "Gas Station Simulator", "Food Truck Simulator", "Airport Contraband", "Detective Simulator" oraz "Paparazzi Simulator".

"Jednym z założeń strategii Drago Entertainment jest stworzenie w krótkim czasie pięciu symulatorów - gatunku, który obecnie wpisuje się w bardzo popularny trend na globalnym rynku gier. Na Steamie są już dostępne zapowiedzi czterech z nich - 'Gas Station Simulator', 'Food Truck Simulator', 'Airport Contraband' i 'Detective Simulator'. W grudniu umieścimy tam także zapowiedź 'Paparazzi Simulator'" - powiedziała prezes Drago Entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Wydawcą pięciu symulatorów, nad którymi pracuje spółka Drago Enteretainment, będzie Movie Games, które jest jednocześnie jej udziałowcem. Pełne wersje gier na PC trafią na rynek w 2020 roku, podano również.

"Każdy z tych pięciu tytułów ma potencjał, żeby odnieść sukces. Po publikacji zapowiedzi gier na platformie Steam już teraz wiemy, które z propozycji cieszą się największym zainteresowaniem graczy, najpopularniejsze trafią do sprzedaży w pierwszej kolejności. 'Gas Station Simulator' udało się wprowadzić na listę Top Wishlist platformy Steam na przestrzeni miesiąca od umieszczenia zapowiedzi gry na platformie, także kolejne tytuły cieszą się coraz większym zainteresowaniem użytkowników" - dodał współzałożyciel i prezes Movie Games Mateusz Wcześniak.

W osobnym komunikacie spółka poinformowała, że rozpoczęła pracę nad kolejnym nowy tytułem z gatunku symulator - "Restaurant Flipper". Projekt trafi do sprzedaży w przyszłym roku.

"Zadaniem gracza 'Restaurant Flipper' będzie renowacja zaniedbanych lokali gastronomicznych, ich efektywne wypromowanie i odsprzedaż zainteresowanym przedsiębiorcom. Do dyspozycji będą mechaniki związane z rozbiórką i remontem, a także urządzaniem i projektowaniem wnętrz lokali, czy dobieraniem muzyki i dań. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu i sprytnym transakcjom gracz będzie miał możliwość sprawić, że jego restauracja otrzyma rangę ekskluzywnej i zdobędzie gwiazdki krytyków i gości" - podano także.

Drago Entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.

Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)