Spółki PGE podpisały umowę ws. farmy fotowoltaicznej do 60 MW w Bełchatowie



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna (PGE EO) i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisały umowę o współpracy przy realizacji budowy instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów, podała PGE EO. Planowana inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW.

"Na mocy umowy, PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju instalację fotowoltaiczną znajdującą się w pobliżu elektrowni węglowej" - czytamy w komunikacie.

Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Wyprodukowana na nowej farmie fotowoltaicznej energia wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 100 tys. gospodarstw domowych, podano także.

"Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku energetycznym, który transformuje się w kierunku niskoemisyjnym. Już dziś PGE jest liderem sektora OZE w Polsce. Mamy największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej, a zainicjowany dzisiaj projekt umożliwi nam zbudowanie podobnej pozycji również w sektorze fotowoltaiki. Warto również zauważyć, że to przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem dobrej, wzajemnie uzupełniającej się, współpracy spółek z grupy kapitałowej PGE i poszukiwania efektów synergii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe - powiedział wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek, cytowany w komunikacie.

"Decyzja o ulokowaniu pierwszej, tak dużej farmy fotowoltaicznej w pobliżu Elektrowni Bełchatów jest potwierdzeniem naszej dbałości o zrównoważony rozwój na tym terenie. Niektórych może dziwić, że PGE GiEK, jako spółka z Grupy PGE produkująca energię ze źródeł konwencjonalnych, inwestuje w rozwój OZE, ale jest to dowód, że naszą misją jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wykorzystanie potencjału naszych obiektów zgodnie z kierunkami transformacji energetycznej kraju. Warto podkreślić, że takich projektów w PGE GiEK jest coraz więcej. Oprócz budowy kilku farm fotowoltaicznych w pobliżu bełchatowskiego kompleksu energetycznego, planujemy budowę instalacji PV o mocy nawet 125 MW na terenie Elektrowni Dolna Odra oraz odbudujemy zaporę wodną na rzece Witka przy Elektrowni Turów, która dostarczy do systemu ok. 1 MW energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł" - dodał Norbert Grudzień, wiceprezes PGE GiEK ds. inwestycji i zarządzania majątkiem.

PGE GiEK dysponuje czterema lokalizacjami przy bełchatowskim kompleksie energetycznym, które mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. Oprócz obecnie wydzierżawionych przez PGE Energia Odnawialna gruntów jest to teren zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha, teren składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz teren zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców - "Bliźniaczej Góry Kamieńsk" o powierzchni ok. 47 ha.

Przedsięwzięcie, które powstanie na terenie bełchatowskiego kompleksu energetycznego, będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej.

"To będzie kolejna inwestycja w pobliżu Elektrowni Bełchatów realizowana przez spółkę PGE Energia Odnawialna. Na Górze Kamieńsk działa bowiem od 12 lat - składająca się z 15 turbin - nasza farma wiatrowa. Co ważne, jest duża szansa, że podpisanie dzisiejszej umowy jest początkiem szerszej współpracy z PGE GiEK w obszarze OZE" - wskazał p.o. prezesa PGE EO Arkadiusz Sekściński.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej grupy, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 188,9 MW, podano także.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)