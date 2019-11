O podpisaniu w środę umowy na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej przez dwie spółki z Grupy Kapitałowej PGE - PGE Energia Odnawialna (PG EO) oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PG GiEK) poinformowała PAP rzeczniczka drugiej z wymienionych spółek Sandra Apanasionek.

Zgodnie z umową, PGE EO wydzierżawi od PGE GiEK łącznie 94,21 ha, na których zbuduje instalację fotowoltaiczną. Farma będzie ulokowana w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów. Według Apanasionek, będzie to jedna z największych w kraju tego typu inwestycji; wyprodukowana na farmie zielona energia ma wystarczyć na pokrycie potrzeb energetycznych ok. 100 tys. gospodarstw domowych.

"Niektórych może dziwić, że PGE GiEK, jako spółka z Grupy PGE produkująca energię ze źródeł konwencjonalnych, inwestuje w rozwój OZE, ale jest to dowód, że naszą misją jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wykorzystanie potencjału naszych obiektów zgodnie z kierunkami transformacji energetycznej kraju" - podkreślił wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK Norbert Grudzień.

Dodał, że w PGE GiEK jest więcej podobnych projektów. Oprócz budowy kilku farm fotowoltaicznych w pobliżu bełchatowskiego kompleksu energetycznego, planowana jest budowa instalacji PV o mocy nawet 125 MW na terenie Elektrowni Dolna Odra oraz odbudowa zapory wodnej na rzece Witka przy Elektrowni Turów – ma ona dostarczyć do systemu ok. 1 MW energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł.

PGE GiEK dysponuje jeszcze czterema lokalizacjami w bełchatowskim kompleksie, które w przyszłości mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji fotowoltaicznych. To m.in. zwałowisko wewnętrzne Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha gruntów, teren składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców – "Bliźniaczej Góry Kamieńsk" o pow. ok. 47 ha.

Farma fotowoltaiczna przy Elektrowni Bełchatów to część Programu PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Odpowiedzialna za jego realizację PGE Energia Odnawialna, jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz farmę fotowoltaiczną na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2188,9 MW.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska