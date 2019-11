LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - LPP w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu podjęło uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, podała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji to 300 mln zł.

"Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA" - czytamy w komunikacie.

Dniem wykupu obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku, podano również.

Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6m powiększony o 1,1% marży.

Emisja obligacji nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, wskazano.

19 listopada LPP poinformowało ISBnews, że rozpoczęło budowę księgi popytu na obligacje o wartości do 300 mln zł.

W połowie września akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji.

Na początku września br. wiceprezes Przemysław Lutkiewicz powiedział ISBnews, że LPP środki z planowanej emisji obligacji o wartości nominalnej do 300 mln zł chce przeznaczyć przede wszystkim na sfinansowanie budowy centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim i częściowo na spłatę kredytów bankowych.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,05 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)