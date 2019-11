Będzie to pierwsze spotkanie na tym szczeblu po tym, gdy UE, głównie przez niechętne stanowisko Francji, nie zgodziła się na otwarcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

"Nasi sąsiedzi w południowo-wschodniej Europie są również priorytetem dla chorwackiej prezydencji. Chcę zorganizować szczyt UE-Bałkany Zachodnie w Zagrzebiu w maju 2020 r." - powiedział w czasie szczytu Europejskiej Partii Ludowej w Zagrzebiu Plenković.

Przywódcy partii centroprawicowych, którzy zjechali na kongres EPL do chorwackiej stolicy, w tym kanclerz Niemiec Angela Merkel, wyraźnie sprzeciwili się postawie Paryża, która doprowadziła do zablokowania możliwości otwarcia rozmów akcesyjnych dla Albanii i Macedonii Północnej. Kongres EPL przyjął rezolucję, w które popiera europejskie aspirację tych dwóch państw.

Niemiecka kanclerz podkreślała w swoim przemówieniu w środę wieczorem, że kraje Bałkanów Zachodnich mają perspektywę dołączenia do UE. "Ta perspektywa istnieję i chce właśnie w Zagrzebiu o tym powiedzieć. Będziemy tę perspektywę utrzymywać i ją realizować. Chodzi bowiem o to, byśmy budowali mosty w Europie" - oświadczyła.

Bałkany Zachodnie to przyjęte w Unii określenie dla sześciu krajów Europy Południowo-Wschodniej, objętych polityką rozszerzenia UE. Chodzi o Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną i Serbię.

"Naszą ambicją jest zorganizowanie dynamicznego szczytu oraz przedyskutowanie strategii i struktury europejskiej ścieżki tych sześciu krajów. Chcemy, żeby ten szczyt został punktem odniesienia zarówno dla krajów Bałkanów Zachodnich, jak i państw UE na kolejne lata" - zaznaczył Plenković.

Premier Chorwacji zapowiedział, że poza szczytem z krajami Bałkanów Zachodnich w czasie przewodnictwa jego kraju w UE, odbędzie się również szczyt z państwami Partnerstwa Wschodniego w Brukseli.

Chorwacja przejmuje od Finlandii półroczną prezydencję 1 stycznia 2020. Będzie to pierwsze przewodnictwo tego kraju, od kiedy dołączył on do UE w 2013 r.

Z Zagrzebia Krzysztof Strzępka (PAP)