JSW zakłada wydobycie ponad 15 mln ton węgla w 2019 r., porównywalnie r: r



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że tegoroczne wydobycie węgla będzie porównywalne r/r i wyniesie ponad 15 mln ton, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź.

"Wydobycie [w 2019 r.] będzie porównywalne to tamtego roku, z małym plusem, będzie ponad 15 mln ton" - powiedział Śledź podczas konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że niższe niż wcześniej zakładane wydobycie wynika z prowadzonych prac modernizacyjnych w kopalni Budryk - prace te wymagały wstrzymania produkcji w tym zakładzie górniczym.

"Bardzo ważne jest dla nas zmodernizowanie zakładu przeróbczego i wydobywanie dużej ilości węgla koksowego. Chcemy skończyć tę modernizację do końca roku" - dodał wiceprezes.

Wcześniej w tym roku JSW zakładała wydobycie 15,5 mln ton węgla w 2019 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)