JSW chce utrzymywać wydobycie w graniach 15-16 mln ton rocznie



Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje utrzymywać poziom 25 pracujących ścian i wydobycie w granicach 15-16 mln ton rocznie, poinformował wiceprezes Tomasz Śledź. Długość robót korytarzowych powinna utrzymywać się na poziomie powyżej 75 km rocznie.

"Mieliśmy 22 ściany na początku roku. Zwiększona ilość robót korytarzowych spowodowała, że możemy mieć dzisiaj 27, z tym, że w styczniu 2 ściany skończą bieg, czyli zostanie 25. I chcemy utrzymywać prace na 25 ścianach, co wystarczy, żeby fedrować między 15 a 16 mln ton i nie mamy zamiaru schodzić z tego wolumenu" - powiedział Śledź podczas konferencji prasowej.

Wskazał też, że spółka systematycznie zwiększa udział wydobycia węgla koksowego i w przyszłym roku będzie on większy, niż obecnie.

"Powiedzieliśmy, że robót korytarzowych będzie w tym roku o 10 km więcej, czyli będzie 75 km. Na przyszłe lata nie planujemy zrobić mniej, tylko więcej" - dodał Śledź.

"Ten poziom 75 km to poziom, który daje nam bezpieczną przyszłość" - wskazał wiceprezes Artur Dyczko.

Wcześniej podczas konferencji wiceprezes Śledź podał, że w 2019 r. JSW zakłada wydobycie ponad 15 mln ton węgla.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)