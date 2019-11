Vivid Games planuje wydanie 'Gravity Rider' w wersji do rozgrywek wieloosobowych



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Liczba pobrań gier z serii gier "Gravity Rider" przekroczyła 10 milionów, podało Vivid Games. W ramach współpracy z firmą Skillz Inc. powstaje specjalna wersja gry, która opiera się wyłącznie na rozgrywkach wieloosobowych oraz platformie turniejowej Skillz. Premiera planowana jest na II kwartał 2020 roku.

"Marka 'Gravity Rider' jest aktualnie drugą największą marką w naszym portfolio. Liczba pobrań 'Gravity Rider Zero' rośnie dynamicznie. Od początku października było to blisko 1,5 mln. Jest to wynik featuringów w sklepach oraz działań bezpośredniego pozyskiwania użytkowników. Gra otrzymuje wiele aktualizacji, jesteśmy zadowoleni z rosnących metryk. Bardzo cieszy mnie również współpraca z firmą Skillz, liderem rozwiązań turniejowych w grach mobilnych. Jestem przekonany, iż sprawdzony gameplay 'Gravity Rider' w połączeniu z turniejami i możliwością synchronicznych rozgrywek wieloosobowych wniesie grę na znacznie wyższy poziom" - skomentował prezes Vivid Games Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2020 roku gra trafi również na platformę Nintendo Switch w cenie 9,99 USD, produkcją i publikacją zajmuje się QubicGames.

