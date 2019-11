Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,42 proc. do 2.197,54 pkt., WIG zwyżkował o 0,5 proc. do 58.151,15 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,1 proc. do 3.775,36 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,2 proc. do 11.657,55 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 585 mln zł, z czego 495 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął tydzień 3 pkt. nad kreską. W pierwszej godzinie handlu indeks wzrósł w okolice 2.200 pkt. i do końca notowań poruszał się w 10-punktowym przedziale wahań na zbliżonym poziomie.

Na poniedziałkowej sesji uwagę zwrócił WIG-Energia, który za sprawą wzrostów notowań Energi, PGE, Tauronu oraz Enei wzrósł o 2,7 proc. - najmocniej wśród indeksów sektorowych.

W momencie zamknięcia sesji na GPW, niemiecki DAX zyskiwał 0,65 proc., a amerykańskie indeksy rosły między 0,4 a 0,6 proc.

Wśród spółek Z WIG20 najmocniej spadły notowania JSW - o 3,1 proc.

Największe wzrosty zaś odnotowały kursy Tauronu - akcje zyskały 2,7 proc. oraz PGE - w górę o 2,4 proc.

Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się notowania takich spółek jak: Getin Holding - w górę o 9,7 proc., Energa - wzrost o 6,9 proc. Budimex - o 5,2 proc. oraz Asbis - o 4,5 proc.

Wśród spółek, których notowania najmocniej spadły są: Novaturas - w dół o 15,4 proc., CI Games - o 6,3 proc., Work Service - o 5,8 proc.

W piątek po sesji Novaturas poinformował, że jego główny akcjonariusz - Central European Tour Operator - chce sprzedać 904.745 akcji spółki po 4 euro za sztukę w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - łącznie pakiet akcji ma wartość 3,6 mln euro.

O odpowiednio 6,5 i 3 proc. spadły w poniedziałek kursy akcji Polnordu i Rafako. Rafako poinformował w trakcie sesji o szeregu zmian osobowych w zarządzie i radzie nadzorczej. Polnord po piątkowej sesji podał, że z powodów osobistych p. Jakub Kocjan zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem natychmiastowym. (PAP Biznes)