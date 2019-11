Po posiedzeniu niejawnym komisji, na którym rozpatrywano sprawę nieruchomości położonej przy ul. Widok 22, przewodniczący poinformował, że komisja uchyla decyzje prezydenta z 2014 roku i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia prezydentowi m.st. Warszawy. Podkreślił, że w tej sprawie doszło do naruszenia prawa poprzez m.in. niedopuszczenie do udziału w postępowaniu reprywatyzacyjnym współużytkowników gruntów.

Kaleta powiedział, że w sprawie doszło również do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, ponieważ - jak zauważył - wobec lokatorów stosowano tzw. przemoc innego rodzaju, czyli podwyższanie czynszów lub nieinformowanie o ich nowej stawce.

Jak podkreślił przewodniczący, komisja przyznała również na wnioski lokatorów 117 tys. 743 zł i 2 gr odszkodowań i 750 tys. 312 zł zadośćuczynień, czyli łącznie 868 tys. 55 zł i 2 gr kilkunastu osobom z reprywatyzowanych kamienic położonych przy ul. Nowogrodzkiej 6a, Poznańskiej 14, Noakowskiego 16, Jagiellońskiej 27 i Skaryszewskiej 11 w Warszawie.

Poinformował, że jak dotąd komisja przyznała łącznie 7 mln zł zadośćuczynień i odszkodowań, które są zaskarżane przez stołeczny ratusz.

"Komisja szacuje te świadczenia. Nie zawsze przyznaje je w kwocie wnioskowanej przez lokatorów. Staramy się sprawiedliwie, rzetelnie, ocenić sytuację każdego lokatora, żeby te stawki, które komisja przyznaje, były odbierane jako stawki godziwe i sprawiedliwe" - mówił Kaleta.

Zaznaczył, że żadne decyzje ws. odszkodowań nie zostały zaskarżone przez mieszkańców, ale w każdym przypadku zaskarżało je m.st. Warszawa. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski