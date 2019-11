PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin



Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z firmą Fluor na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem rozbudowy kompleksu olefin w Płocku w formule PMC+ (Project Management Contractor), podała spółka. Ma to pozwolić optymalnie przygotować się do realizacji inwestycji i wykonać ją zgodnie z planowanym budżetem oraz harmonogramem.



"Wykonaliśmy kolejny ważny krok w realizacji kluczowego filaru programu rozwoju petrochemii, jakim jest rozbudowa kompleksu olefin. Petrochemia ma bardzo duży potencjał i zamierzamy go optymalnie wykorzystać. Inwestycje prowadzone w ramach programu wzmocnią naszą pozycję na europejskim rynku i zapewnią wymierne korzyści krajowej gospodarce, ponieważ Polska przekształci się z importera w eksportera produktów petrochemicznych" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



Umowa na usługi doradztwa technicznego i zarządzania w formule PMC+ została podpisana z firmą Fluor, jedną z największych na świecie spółek inżynieryjno-projektowych. Gwarantuje ona sprawdzone, optymalne rozwiązania w realizacji złożonych projektów w branży paliwowo-energetycznej. Usługi polegają na prowadzeniu całego projektu we wszystkich jego obszarach - od zarządzania harmonogramem, kosztami, wykonawcami, ryzykiem, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracy, wsparcia technicznego oraz nadzorowanie standardów technicznych w projektowaniu, aż po zarządzanie dostawami i realizacją prac inwestycyjnych. Wszystkie prace zostaną wykonane przez w pełni zintegrowany zespół, złożony z pracowników PKN Orlen i doradcy PMC+, podkreślono.



"Ze względu na skalę realizowanego przez nas przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się wdrożyć usługę doradztwa w ramach PMC+. W przypadku bardzo dużych projektów, a takim jest rozbudowa kompleksu olefin, rozwiązanie to jest światowym standardem. Zawarta umowa pozwoli na zintegrowanie zarządzania całym projektem i da możliwość synergii oraz wymiany wiedzy pomiędzy PKN Orlen a Fluor" - dodał członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński, również cytowany w komunikacie.



Współpraca w formule PMC+ będzie oznaczała pozyskanie przez koncern know-how w zakresie zarządzania zintegrowanymi projektami inwestycyjnymi. Przyczyni się też do rozwoju i podniesienia kompetencji w firmie, z korzyścią dla kolejnych inwestycji. Będzie również przykładem efektywnego stosowania najlepszych praktyk biznesowych z branży, a tym samym umożliwi PKN Orlen budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, czytamy także.



Zgodnie z prognozami, do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych podwoi się. Popyt na produkty petrochemiczne będzie rósł napędzany coraz większą liczbą ludności, wzrostem gospodarczym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na surowce używane w przemyśle. Z tego względu PKN Orlen planuje optymalnie wykorzystać swój potencjał w segmencie petrochemicznym.



Inwestycje w ramach programu rozwoju petrochemii o wartości ponad 8 mld zł zwiększą moce produkcyjne PKN Orlen o około 30% i zagwarantują znaczącą poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze petrochemikaliów. Program będzie zrealizowany do końca 2023 roku. W przyszłym roku zostanie otwarte Centrum Badawczo-Rozwojowe, które umożliwi wdrażanie własnych technologii. Na zaawansowanym etapie są też prace związane z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu i budową kompleksu pochodnych aromatów. Po zakończeniu projektów szacowana roczna EBITDA wzrośnie o 1,5 mld zł, zaznaczyła spółka.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)