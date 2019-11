Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,4 proc. do 2.181,33 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 57.867,89 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,02 proc. do 3.785,34 pkt., a sWIG80 obniżył się 0,3 proc. do 11.643,88 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 568 mln zł, z czego 483 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął środowe notowania ponad kreską i osiągnął sesyjne maksimum ok. godz. 10.30 (2.196 pkt.), po czym wszedł w fazę spadków, w wyniku której zakończył dzień poniżej wtorkowego zamknięcia.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały niewielkie spadki – jedynym parkietem, gdzie miały miejsce wzrosty były Czechy (PX zwyżkował o 0,6 proc.).

Niemiecki DAX wzrósł 0,35 proc., natomiast S&P500 zwyżkował 0,16 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Orange – w dół o 3,5 proc., PGE – ze zniżką o 2,0 proc. i Tauron - ze spadkiem o 1,9 proc. Spadł również kurs PGNiG – o 1,1 proc.

W środę PGNIG poinformował że rozpoczyna prace na koncesji w emiracie Ras al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - w pierwszym etapie spółka wykona badania geofizyczne w technice trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego, a prace ruszą w grudniu.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja, że postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska nowej kadencji zarządu PGNiG zakończyło się bez rozstrzygnięcia.

Według ustaleń RMF FM, prezesa grupy - Piotra Woźniaka - ma zastąpić niedawny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak dodano, jest to najbardziej realny scenariusz zmian.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Alior Bank – w górę o 2,1 proc., CCC – ze zwyżką o 1,6 proc. i Dino Polska – wzrost o 1,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Monnari Trade – spadek o 11,7 proc., Medicalghoritmics – o 9,3 proc. i PKP Cargo – o 3,9 proc. Zniżkował również kurs Capital Park – o 1,7 proc. i Kernela – o 0,2 proc.

Monnari Trade we wtorek późnym wieczorem poinformowała, że skonsolidowana strata netto w III kwartale 2019 roku wyniosła 3,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 1,7 mln zł - analitycy spodziewali się, że strata wyniesie 1,8 mln zł.

We wtorek po sesji Medicalalghoritmics podał, że miał w trzecim kwartale 2019 roku 80 tys. zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,85 mln zł przed rokiem.

W trakcie środowej sesji DM mBanku poinformował, że Townsend Holding podniósł cenę w wezwaniu na akcje Capital Park do 6,50 zł za sztukę z 5,84 zł wcześniej.

Podczas środowej sesji prezes zarządu Kernela Andrii Verevskyi powiedział w trakcie telekonferencji, że spodziewa się, iż skonsolidowana EBITDA za rok obrotowy 2019/2020, z wyłączeniem wpływu MSSF16, będzie na poziomie zbliżonym rdr.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Forte – wzrost o 4,9 proc.