Wśród autoryzowanych przez Chiny ubojni i zakładów przetwórczych są podmioty należące do największych światowych potęg drobiarskich takich jak Tyson Foods, Pilgrim’s Pride czy Sanderson Farms. Zatwierdzenie amerykańskich zakładów nastąpiło zaledwie kilkanaście dni po otwarciu rynku chińskiego na import mięsa drobiowego ze Stanów Zjednoczonych - zauważa Izba.

"Jednorazowe zatwierdzenie przez Chiny tak wielkiej liczby amerykańskich zakładów jest złą wiadomością dla polskiego drobiarstwa, które do kilku lat wiązało ogromne nadzieje z rynkiem chińskim" – skomentowała dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska.

Zdaniem Gawrońskiej, jeśli sytuacja dalej będzie rozwijała się w tak ekspresowym tempie, to polscy eksporterzy drobiu "będą tylko tłem" dla walki o chiński rynek, jaka rozegra się między Brazylią a USA.

Zgodnie z deklaracjami amerykańskich urzędników eksport drobiu z USA do Chin ma oscylować wokół wartości jednego miliarda dolarów rocznie. Dla porównania, wartość tegorocznego eksportu mięsa drobiowego z Polski do Chin – według szacunków Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz – wyniesie ok. 55 mln dolarów czyli tylko ok. 5 procent wartości planowanych wysyłek amerykańskich.

Pojawienie się na chińskim rynku dużej ilości kurczaków z USA spowoduje nie tylko kłopoty w lokowaniu na chińskim rynku dodatkowych ilości drobiu z Polski, ale prawdopodobnie doprowadzi także do spadku cen płaconych przez Chińczyków polskim eksporterom. A są to ceny znacznie wyższe od cen przeciętnych uzyskiwanych w transakcjach eksportowych z innymi krajami - zaznaczyła dyrektor KIPDiP.

Od stycznia do września br. z Polski do Chin sprzedano ponad 18 tys. ton mięsa drobiowego, w tym 13,7 tys. ton mięsa z kurcząt rzeźnych. Najpopularniejszym asortymentem kupowanym przez Chińczyków z Polski są kurze skrzydła oraz nogi.

Uprawnienia do eksportu na chiński rynek ma obecnie 5 zakładów drobiarskich i jedna chłodnia. Niedawno Chiny poinformowały o dopuszczeniu do ich rynku trzech kolejnych firm drobiarskich z naszego kraju.

Amerykański eksport mięsa drobiowego do Chin został wstrzymany w 2015 roku w następstwie wybuchu grypy ptaków w USA. Obecne wznowienie eksportu przypisywane jest poszukiwaniu kompromisu w tak zwanej amerykańsko-chińskiej wojnie celnej. Przed kilku laty, tuż przed przerwaniem dostaw, Amerykanie eksportowali rocznie do Chin mięsa kurcząt za 722 mln dolarów oraz mięsa indyków za 71 mln dolarów - poinformowała Izba. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska