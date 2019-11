Gazeta donosi, że "choć FlixBus przez kilka lat zbudował giganta na podróżach autobusowych, firma ma apetyt na znacznie więcej". "W Niemczech i Szwecji pod swoja marką uruchomiła też pociągi pod marką FlixTrain" - czytamy w "GW".

Dziennik podał też, że FlixBus chce wykorzystać do końca potencjał, jaki jest na drogach, i oprócz autobusów opanować rynek carpoolingu. "Na tym rynku największym graczem jest francuska aplikacja BlaBlaCar, która kojarzy pasażerów i kierowców samochodów, tak by mogli razem podróżować i dzielić się kosztami podróży" - czytamy w gazecie.

Z informacji "GW" wynika też, że francuska firma chce rozwinąć BlaBlaBusa. "W przyszłym roku (najdalej w kwietniu) przyjedzie on też do Polski, głównie po to, by pod własną marką obsługiwać połączenia międzynarodowe" - podała gazeta.

