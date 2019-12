"W połowie przyszłego roku przystąpimy do prac nad master planem: zarówno dla lotniska, jak też dla zintegrowanej z nim stacji kolejowej. Tym samym wkraczamy w kluczowy etap przygotowań, który będzie wymagał wzmożonej współpracy m.in. z gestorami mediów, regulatorami i zarządcami infrastruktury" – powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

W dzisiejszym spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, zorganizowanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, wzięli udział przedstawiciele 13 firm i instytucji: Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), Orlenu, Lotosu Air BP, PERN-u, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), Gaz-Systemu, Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), SIME Polska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), podano.

Przedmiotem rozmów były m.in. planowana na przyszły rok inwentaryzacja terenu inwestycji, zakres prac przy układaniu niezbędnej infrastruktury paliwowej, energetycznej, wodociągowej itp. oraz utworzenie zespołów roboczych do realizacji zadań podczas przygotowań master planu.



"Dla właściwego zaplanowania CPK potrzebujemy danych dotyczących istniejącej infrastruktury, informacji o parametrach sieci przesyłowych i ewentualnych planach inwestycyjnych spółek w tym obszarze. Dzięki temu właściwie zaplanujemy działania na etapie przygotowywania master planu. Dlatego już teraz musimy być w bliskim kontakcie ze spółkami, które dostarczą na potrzeby lotniska m.in. niezbędne zasoby, paliwa i energię" – wyjaśnił p.o. prezesa CPK Mikołaj Wild, cytowany w komunikacie.



Spółka CPK planuje swoje lotnisko na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki – między Warszawą i Łodzią, czyli pierwszym i trzecim miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców. Jest to teren w większości rolniczy, w dużym stopniu niezabudowany.

"Ponieważ będzie to lotnisko budowane jako tzw. greenfield, pozwoli nam to od podstaw zaplanować infrastrukturę CPK, zapewniając rezerwę dla przyszłych rozwiązań. Spotkaliśmy się z kluczowymi dla tego etapu partnerami, żeby przedstawić plan i metodykę współpracy, omówić nasze oczekiwania oraz dowiedzieć się, jakich informacji potrzebują od nas interesariusze" – powiedział dyrektor Biura Strategii i Planowania Lotniska CPK Marek Litwin, cytowany w komunikacie.



Master plan CPK przedstawi m.in. koncepcję rozwoju portu lotniczego w perspektywie 20 lat (na podstawie szczegółowych prognoz ruchu lotniczego) i etapowanie budowy. Jak wyjaśnia Małgorzata Popławska, menadżer ds. planowania i przepustowości CPK, ma on nie tylko określić infrastrukturę dostosowaną do realizacji celów inwestycji, ale być też odpowiedzią na potrzeby przyszłych użytkowników lotniska, podano także.

"Zakładany czas dojazdu do centrum Warszawy pociągiem to ok. 15 minut, a do Łodzi – ok. 25 minut. Według wyliczeń spółki CPK, ok. 7 mln mieszkańców znajdzie się w zasięgu dojazdu do CPK w czasie nie dłuższym niż półtorej godziny. W pierwszym etapie CPK zakłada przepustowość lotniska i węzła transferowego na poziomie 45 mln pasażerów rocznie, czyli ok. 400 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) w ciągu roku na dwóch drogach startowych" – czytamy dalej.



Uzgodnienia założeń infrastrukturalnych CPK trwają od połowy kwietnia br. To wtedy spółka po raz pierwszy pokazała 125 głównych elementów infrastruktury m.in. zakładany układ dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali (pasażerskich, cargo i general aviation), stacji kolejowej zintegrowanej z terminalem pasażerskim, parkingów i dróg wewnętrznych. W ciągu kolejnych tygodni wpłynęło ponad tysiąc uwag i propozycji dotyczących infrastruktury planowanego lotniska, m.in. obsługi samolotów, pasażerskiej, bagażowej, cargo, zaplecza technicznego itd. Od tego czasu spółka we współpracy z partnerami branżowymi stworzyła 350-stronicowy tzw. brief strategiczny portu lotniczego, który został następnie skonsultowany z ponad 140 firmami i instytucjami, zaznaczono w informacji.



"Jednocześnie przewoźnicy lotniczy opiniują wygląd lotniska w ramach Komitetu Konsultacyjnego (Airport Consultative Committee - ACC), który został powołany pod koniec maja przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) we współpracy z CPK. Dotychczas w ramach ACC odbyły się dwa spotkania w Warszawie, wskazano również.



Spółka jest na końcowym etapie przygotowywania Programu Wieloletniego, który określi planowane wydatki na CPK w kolejnych latach. Oprócz tego w planach na najbliższe miesiące są m.in. wybór doradcy strategicznego spośród największych i najlepszych pod względem operacyjnym lotnisk świata, stwierdzono również.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

