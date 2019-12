Na poniedziałkowej sesji WIG20 stracił 1,7 proc. do 2.122,30 pkt., WIG zniżkował 1,1 proc. do 56,868,74 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.799,16 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,5 proc. do 11.822,33 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 891 mln zł, z czego 758 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po rozpoczęciu sesji powyżej piątkowego zamknięcia wszedł w trend spadkowy, który wraz z upływem czasu pogłębiał się. Indeks zniżkował najsilniej od 2 października.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA przeważały nieznaczne spadki (Węgry, Rosja, Czechy) – tej tendencji oparły się jedynie akcje tureckie, gdyż BIST100 poszedł w górę o 1,0 proc.

DAX spadł o 1,83 proc., a S&P500 zniżkował o 0,94 proc. o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC – o 5,1 proc., Bank Pekao – o 4,8 proc. i PZU - o 4,4 proc.

Kurs CCC był najniżej od sierpnia 2014 roku.

W piątek po sesji Bank Pekao podał, że Michał Krupiński złożył rezygnację z funkcji prezesa banku ze skutkiem natychmiastowym, a rada nadzorcza powołała Marka Lusztyna, dotychczasowego wiceprezesa, na funkcję prezesa.

Jednocześnie rezygnację ze swoich stanowisk złożyli Michał Lehmann, wiceprezes zarządu nadzorujący Pion Operacji i Usług oraz Piotr Wetmański, członek zarządu Banku Pekao nadzorujący Pion Strategii. Obie rezygnacje były ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn. Do zarządu banku dołączył Marcin Gadomski, który będzie odpowiadał za Pion Ryzyka.

Podczas notowań poniedziałkowych, analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak, komentując w rozmowie z PAP Biznes, zachowanie się kursu PZU powiedział, iż "wygląda na to, że inwestorzy boją się powtórzenia historii z Pekao (piątkowa rezygnacja trzech członków zarządu Banku Pekao - PAP) w PZU. Spadki kursu mogą wynikać z obaw o zmianę składu zarządu. W mojej ocenie (…) reakcja rynku jest nieco przesadzona".

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Orange – o 3,9 proc., Santander Bank Polska – o 2,5 proc. i Play – o 0,9 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje T-Bull – spadek o 10,0 proc., Altus TFI – o 6,9 proc. i Workservice – o 4,9 proc.

W piątek w nocy T-Bull podał, że po trzech kwartałach 2019 roku miał 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (rok wcześniej 5,4 mln zł) i -0,4 mln zł straty netto (rok wcześniej 2,5 mln zł zysku netto).

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Enter Air – wzrost o 10,9 proc., ZPUE – o 10,1 proc. i PlayWay – o 10,0 proc.

Po zakończeniu piątkowych notowań Enter Air poinformował, że skonsolidowany zysk netto spółki w III kwartale 2019 roku spadł do 59,5 mln zł z 63,2 mln zł rok wcześniej.

Po godz. 15-tej na rynek napłynęła aktualizacja rekomendacji dla akcji Enter Air, wydana w ramach PWPA GPW w Warszawie.

Analityk BDM Adrian Górniak skomentował wyniki finansowe spółki jako „zdecydowanie powyżej naszych oczekiwań”. Jego zdaniem „in plus wyróżnia się wyższa od naszych prognoz marża brutto ze sprzedaży, która wynika z wyższej niż zakładaliśmy efektywności po stronie kosztowej. Pozytywnie wypadł także cash flow z działalności operacyjnej. W perspektywie kolejnych okresów ważne będą kolejne komunikaty dot. umów z tour-operatorami, którzy są głównymi klientami grupy (…)”.

W piątek po sesji ZPUE podał, że narastająco po trzech kwartałach 2019 miało 32,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec starty netto w wysokości 8,5 mln zł rok wcześniej.

Również po zakończeniu piątkowych notowań PlayWay opublikował raport, z którego wynika, że miał w III kw. 2019 roku 26,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 11,8 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Zmiany w zarządzie Pekao ciągną w dół akcje banku. Spółka traci 4,77 proc.