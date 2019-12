Drageus Games planuje osiem premier gier w grudniu i styczniu



Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Drageus Games planuje osiem premier gier do wydania w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r., podała spółka.

1. "Breathing Fear" - 06.12.2019 r. (Nintendo Switch)

2. "Event Horizon: Space Defense" - 13.12.2019 r. (Nintendo Switch)

3. "Spirit Roots" - 13.12.2019 r. (PC - Steam)

4. "Farabel" - 20.12.2019 r. (Nintendo Switch)

5. "Mushroom Quest" - 23.12.2019 r. (Nintendo Switch)

6. "Drawgeon: Dungeons of Ink and Paper" - 24.12.2019 r. (Nintendo Switch)

7. "Funny Bunny Adventures" - 24.12.2019 r. (Nintendo Switch)

8. "Aborigenus" - 10.01.2020 r. (Nintendo Switch), wymieniono w komunikacie.

W 2017 r. QubicGames wraz z HBI Ventures oraz Drageus Publishing House zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Drageus Games jako platformę produkcyjną i wydawniczą dla gier z gatunku science fiction/space opera.

(ISBnews)