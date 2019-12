Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - Ogłoszone dziś przejęcie 100% akcji Grupy Energa nie będzie ostatnią akwizycją przeprowadzaną przez PKN Orlen, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek. Podkreślił także, że akwizycje nie wpłyną na plany koncernu w zakresie wypłacania dywidendy.



"Tworzenie multienergetycznego koncernu, do czego ma przyczynić się przejęcie Energi, to nie wszystko. To nie jest nasza ostatnia fuzja" - powiedział Obajtek w rozmowie z dziennikarzami.



Nie chciał mówić o szczegółach, ale ujawnił, że ewentualne kolejne akwizycje będą miały miejsce w segmentach, w których już dzisiaj PKN Orlen jest obecny.



"Mamy kilka segmentów biznesowych. Ewentualna kolejna akwizycja na pewno będzie w jednym z nich. O ile w petrochemii bardziej stawiamy na rozwój poprzez inwestycje, o tyle w innych segmentach ten rozwój możliwy będzie bardziej poprzez akwizycje" - dodał.



Podstawowe segmenty biznesowe Grupy PKN Orlen to: upstream (poszukiwania i wydobycie), downstream (rafinerie, petrochemia, energetyka) oraz detal.



"Zamierzamy nadal wypłacać dywidendę dla akcjonariuszy i żadne akwizycje tego nie zmienią" - powiedział także Obajtek.



W czerwcu 2018 r. PKN Orlen zatwierdził program rozwoju petrochemii do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. Jak wówczas informowano, realizacja programu ma dać wzrost EBITDA o szacunkowo 1,5 mld zł rocznie, przy 8,3 mld zł budżetu programu.



PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 414 067 114 akcji Grupy Energa, tj. 100% kapitału, po 7 zł za sztukę.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)