Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW



Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o wycofaniu spółki z Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), wynika z uchwał walnego.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkie akcje spółki, to jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,62 zł każda [...] w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w przyjętej uchwale.

Nutit A.S. posiada 65,27% udziału w ogólnej liczbie głosów, Trade Bridge Czechy A.S. 23,96%, a Fedha sp. z o.o. 10,77%.

19 listopada TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Vantage Development. Wcześniej TAG wezwał do sprzedaży 48 561 706 akcji Vantage Development, stanowiących 100% kapitału spółki, po 11,5 zł za akcję.

TAG jest w 100% kontrolowany przez TAG Immobilien AG. Grupa TAG koncentruje swoją działalność na niemieckim sektorze nieruchomości mieszkalnych, głównie w zakresie długoterminowego najmu mieszkań.

Vantage Development to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)