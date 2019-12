InPost wprowadził obsługę klienta przez Asystenta Google



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - InPost uruchomił nowy kanał obsługi klienta - Asystenta Google, podała spółka. Rozmowę zaczyna się od wywołania bota o nazwie ChatBot Mat frazą "Porozmawiaj z InPost".

Klienci mogą zapytać m.in. o status przesyłki, najbliższy Paczkomat, a także numer do kuriera. Ten sam bot jest dostępny także na Messengerze wraz ze wszystkimi swoimi funkcjonalnościami.

"ChatBot Mat spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez naszych klientów - dążymy do jego udoskonalenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na użycie go w kolejnym kanale kontaktu - Asystencie Google. Jestem przekonany, że to rozwiązanie sprawi, iż nasza usługa będzie bardziej dostępna i wygodna m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach itp. Jesteśmy doskonale przygotowani na szczyt świąteczny - zarówno dzięki rozbudowanej infrastrukturze, ułatwieniom technologicznym, takimi jak otwieranie Paczkomatu aplikacją - bez potrzeby dotykania ekranu maszyny, a także dodatkowym Punktom Obsługi Paczek" - wskazał prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

ChatBot Mat pomoże klientowi zlokalizować paczkę m.in., gdy wybrany przez niego Paczkomat jest przepełniony lub uszkodzony, a także gdy nie odebrano przesyłki w Paczkomacie w ciągu 48 godzin. Paczka nie powróci wtedy do oddalonego o wiele kilometrów oddziału InPost, lecz do Punktu Odbioru Paczek (POP) - skąd będzie można ją odebrać, podano również.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)