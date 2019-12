Shell wybudował we Wrocławiu stację LNG dla ciężarówek, czeka na koncesję



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Shell Polska zakończył prace konstrukcyjne przy budowie pierwszej w Polsce detalicznej stacji skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeznaczonej dla samochodów ciężarowych we Wrocławiu, poinformowała ISBnews rzeczniczka spółki Anna Papka. Obecnie trwają formalności niezbędne do uruchomienia placówki.

"Zakończyliśmy prace konstrukcyjne. Obecnie trwa proces proces uzyskania koncesji i niezbędnych pozwoleń umożliwiających otwarcie stacji dla klientów" - powiedziała Papka w rozmowie z ISBnews.

"Z uwagi na to, że będzie to pierwsza ogólnodostępna sieciowa stacja LNG w Polsce, z cierpliwością podchodzimy do procesów formalnych, które są do pewnego stopnia nowe dla wszystkich zaangażowanych stron" - dodała.

O planach uruchomienia stacji LNG dla ciężarówek Shell informował latem tego roku. Docelowo firma chciałaby wybudować w Polsce 8 tego typu stacji. W Europie koncern już dziś dysponuje 7 stacjami LNG w Holandii, 3 w Belgii i 2 w Niemczech, nie licząc stacji innych operatorów, które akceptują kartę Shell Card LNG.

W połowie października Shell miał już w Polsce ponad 20 klientów z kartami Shell LNG, których floty aut ciężarowych mogą tankować skroplony gaz ziemny na europejskich stacjach Shell.

Holendersko-brytyjski koncern Shell to największa firma paliwowa na świecie. W Polsce jest obecny od 1992 roku i jest czwartym pod względem wielkości operatorem stacji paliw - na koniec 2018 roku firma zarządzała siecią 419 stacji.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)