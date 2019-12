Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Polyslash, polski producent gier, planuje wejście na rynek NewConnect w I półroczu 2020 r., podała spółka.



"Twórca gry 'We. The Revolution' jest w trakcie przygotowywania dokumentu informacyjnego, a debiut spółki na małym parkiecie planowany jest na pierwsze półrocze 2020 roku. Krakowskie studio w najbliższym czasie zamierza również przedstawić szczegółowy plan wydawniczy tytułów, nad którymi obecnie pracuje" – czytamy w komunikacie.



"Dzięki premierze 'We. The Revolution' zdobyliśmy uznanie zarówno wśród graczy, jak i w branży gamingowej. Pokazaliśmy, że potrafimy tworzyć dopracowane gry, opowiadać ciekawe historie. Decyzja o wejściu na giełdę to konsekwencja przeprowadzonej w I połowie roku kampanii crowdfundingowej, z której pozyskaliśmy od inwestorów ponad 2 mln zł. Aktualnie pracujemy nad dokumentem informacyjnym, naszym celem jest debiut na NewConnect w pierwszej połowie nadchodzącego roku" - powiedział prezes Polyslash Dawid Ciślak, cytowany w komunikacie.



W marcu br. miała miejsce premiera na PC gry 'We. The Revolution'. To gra narracyjna, której akcja rozgrywa się w salach sądowych i na ulicach rozemocjonowanego Paryża czasu Rewolucji Francuskiej. Gracz wciela się w rolę sędziego Trybunału Rewolucyjnego, wydaje wyroki w sprawie zwykłych mieszkańców miasta, rewolucjonistów i arystokracji. Gra zebrała wiele pozytywnych recenzji oraz znalazła się na 2. miejscu na globalnej liście bestsellerów Steam, podano także.



"Prace nad tym tytułem były dla nas motorem dalszego wzrostu. Nie zamierzamy zwalniać tempa, aktualnie pracujemy nad trzema tytułami, w tym dwoma symulatorami. W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowy plan wydawniczy" – dodał Ciślak.



Deweloperzy Polyslash pracują obecnie nad grami 'Mech Mechanic Simulator', 'Primitive Builder Simulator' oraz jedną nieogłoszoną dotąd produkcją.



(ISBnews)