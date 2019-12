Jednocześnie Tauron podał w komunikacie, że będzie prowadził prace o charakterze koncepcyjno-analitycznym, których efektem powinna być "realizacja kierunku strategicznego mającego na celu uelastycznienie portfela aktywów (...) poprzez dostosowanie aktywów górniczych do planowanego zapotrzebowania (...) na paliwo".

W spółce Tauron Wydobycie działają trzy zakłady górnicze: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze w Brzeszczach. Po I połowie 2019 r. spółka miała 511 mln zł straty, po trzech kwartałach strata sięgnęła 676 mln zł. Tauron Wydobycie realizuje obecnie duże inwestycje. Najważniejsze projekty to budowa szybu Grzegorz w kopalni Sobieski (do 2023-24 roku), budowa poziomu 800 m w Janinie (do przełomu lat 2021/21) oraz program inwestycyjny w Brzeszczach. Ich efektem ma być zwiększenie wydobycia i przywrócenie rentowności działania.(PAP)