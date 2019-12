„Od 1 marca 2020 roku przekraczanie granicy z Federacją Rosyjską będzie odbywało się na podstawie paszportu" - napisał na swoim profilu w serwisie Telegram.

Ukraińcy, którzy wjechali do Rosji na dotychczasowych zasadach, czyli na podstawie dowodu osobistego, będą mogli swobodnie powrócić z tym dokumentem do kraju. Dotyczy to również osób do 16. roku życia, które obecnie mogą wjeżdżać z Ukrainy do Rosji na podstawie świadectwa urodzenia.

Po rozpoczęciu w 2014 roku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy w Kijowie toczyły się dyskusje o wprowadzeniu wiz dla obywateli rosyjskich, którzy podróżują do tego kraju. W ostateczności plany te pozostały niezrealizowane ze względu na konieczność opieki konsularnej dla obywateli Ukrainy, którzy żyją w Rosji.

W 2014 roku Rosja zaanektowała ukraiński Krym i do dziś aktywnie wspiera separatystów prorosyjskich, którzy od ponad pięciu lat kontrolują część obwodów donieckiego i ługańskiego w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

Ministerstwo spraw zagranicznych w Kijowie poinformowało w poniedziałek, że w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego zginęło dotychczas ponad 14 tysięcy osób. 1,5 mln osób, które mieszkały przed 2014 rokiem na Krymie i w Donbasie zostało tzw. przesiedleńcami wewnętrznymi.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)