Egzoszkielet to bioniczny szkielet używany m.in. do rehabilitacji pacjentów. Dzięki tej technologii osoba z niepełnosprawnością może wstać z wózka i zacząć chodzić, egzoszkielet pomaga też w reedukacji chodu. Metalowa rama uzbrojona w sterowane komputerowo siłowniki na stawach biodrowych i kolanowych to również ekwipunek super-żołnierzy oraz osób pracujących w niezmiennych pozycjach. Teraz urządzenie jest wykorzystywane również w życiu codziennym seniorów.

Portal Futurism powołuje się na magazyn „New Scientist” pisząc o tym, że starsi ludzie w Japonii używają egzoszkieletów, by wykonywać codzienne obowiązki. Japończycy coraz dłużej pracują – Japonia ma obecnie jedną z najstarszych populacji na świecie. Według danych U.S. Population Reference Bureau, Kraj Kwitnącej Wiśni ma najwyższy odsetek osób powyżej 65 roku życia (26 proc. według danych z 2015 roku).

Japońskie firmy technologiczne chcą podać pomocną dłoń seniorom – właśnie w postaci egzoszkieletów. Firma Innophys opracowała kombinezon przypominający plecak, który można „naładować”, ściskając 30 razy pompę ręczną, aby wypełnić „mięśnie” napędzane sprężonym powietrzem. Kombinezon warty 1300 dol. pomaga podnosić cięższe przedmioty. Nad elektrycznymi kombinezonami, które mają wspomóc starzejącą się siłę roboczą, pracuje również Panasonic (urządzenie Atoun Model Y kosztuje 5500 dol.) oraz Toyota.

Popyt na egzoszkielety niewątpliwie wzrośnie wraz ze starzeniem się społeczeństw. „New Scientist” donosi, że by utrzymać wystarczającą ilość ludzi przy pracy, japoński rząd rozważa podniesienie wieku emerytalnego z 60 do 70 lat. Tym bardziej seniorzy będą potrzebowali wsparcia.

