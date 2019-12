Źródło: PAP

Protest przeciw reformie emerytalnej we Francji trwa od 23 dni i jest to najdłuższy strajk od 1995 roku, kiedy to centroprawicowy premier Alain Juppe musiał wycofać się z podobnej reformy po protestach, które trwały od 24 listopada do 15 grudnia - podaje w piątek AFP.