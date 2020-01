Medinice rozmawia o sprzedaży licencji 'PacePress' z 2 podmiotami spoza Europy



Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Medinice prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży licencji na "PacePress" z dwoma podmiotami na dużych pozaeuropejskich rynkach, podała spółka. Spółka podała też, że zakończyła prace inżynieryjne w tym projekcie celem ulepszenia i opracowania nowych funkcjonalności.

"Jednocześnie emitent informuje, że prowadzi rozmowy dotyczące sprzedaży licencji na "PacePress' z dwoma podmiotami na dużych pozaeuropejskich rynkach. O zawarciu umów emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.

"PacePress" to opaska uciskowa, której celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia krwiaka w loży w miejscu implantacji urządzeń wykorzystywanych w elektroterapii serca np. stymulatora lub kardiowertera serca.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)